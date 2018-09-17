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Итоги единого дня голосования - 2018
Обновлено 

ЦИК направит комиссию в Приморье для сбора фактов о возможных нарушениях

Элла Памфилова заявила, что решение по выборам губернатора примут до конца недели
Глава ЦИК Элла Памфилова Сергей Бобылев/ТАСС
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ направит комиссию в Приморский край для сбора дополнительных фактов о возможных нарушениях в ходе второго тура губернаторских выборов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник.

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"В ближайшие дни мы изучим все документы, которые поступят из Приморья, по итогам сразу будет направлена туда наша комиссия, чтобы еще на месте подтвердить или какие-то факты собрать", - заявила она.

Памфилова также отметила, что "если будет необходимость, часть материала, если там есть уголовная или административная составляющая, будем передавать в правоохранительные органы".

Глава ЦИК также заявила, что итоговое решение по выборам в Приморье будет принято до конца недели, сообщила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она отметила, что сроки принятия решения ограничены: "Мы не будем затягивать, но и торопиться с этим не будем. В любом случае, будет ли объявлен какой-то победитель, или будут полностью отменены выборы, или будут отменены выборы на определенных участках, к концу недели все будет понятно".

Памфилова заверила, что ЦИК будет разбираться и будет настоятельно "рекомендовать краевой комиссии не подводить итоги до того момента, пока мы всю картину полностью не будем представлять, что на самом деле происходило на последнем этапе".

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.

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РоссияПамфилова, Элла АлександровнаИтоги единого дня голосования - 2018
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