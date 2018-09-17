Космонавт Евгений Тарелкин станет депутатом нового созыва заксобрания Забайкалья

ЧИТА, 17 сентября. /ТАСС/. Герой России, космонавт Евгений Тарелкин получит мандат депутата нового созыва Законодательного собрания Забайкальского края, выборы которого состоялись 9 сентября. Тарелкин на этих выборах возглавлял список "Единой России", сообщил ТАСС секретарь регионального отделения партии Сергей Михайлов.
"У него был пятидневный срок, чтобы отказаться от мандата, он не отказался", - сказал Михайлов. В избирательной комиссии Забайкальского края подтвердили, что заявление об отказе от мандата в пользу другого кандидата от Тарелкина не поступало. "При этом срок для подачи подобного заявления завершился", - добавили в избиркоме.
Ранее региональные СМИ сообщали, что Тарелкин может отказаться от мандата в пользу другого кандидата. Эту информацию ТАСС подтверждали и источники в региональном отделении "Единой России".
На 50 мест в Заксобрании Забайкалья претендовали представители восьми партий. Депутатов избирали на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. Список "Единой России" возглавляли космонавт Евгений Тарелкин, акушер-гинеколог, профессор Татьяна Белокриницкая и животновод, Герой Труда РФ Далай Гунгаев.
В результате голосования, прошедшего в Забайкалье, "Единая Россия" получила 21 мандат в парламенте вместо прежних 36. КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и десяти человек соответственно. "Справедливой России" достались три мандата. Впервые в региональный парламент прошли по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.
Тарелкин родился 29 декабря 1974 года в поселке Первомайский Читинской области. В мае 2012 года был бортинженером дублирующего экипажа космического корабля "Союз ТМА-04М". В октябре 2012 года отправился на корабле "Союз ТМА-06М" на Международную космическую станцию для участия в основной экспедиции МКС-33.