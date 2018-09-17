Песков не склонен верить сообщениям СМИ о якобы связи Петрова и Боширова с Минобороны

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает заслуживающей доверия версию о якобы причастности подозреваемых в покушении на экс- сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Александра Петрова и Руслана Боширова к структурам Министерства обороны РФ. Об этом он сказал, комментируя сообщения в СМИ о том, что номер телефона, который есть в деле одного из этих граждан, принадлежит военному ведомству.
"Для меня слова президента являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация о номерах телефонов", - сказал Песков, имея в виду заявление Владимира Путина о том, что ни Петров, ни Боширов не имеют отношения к военной службе и являются гражданскими лицами.
По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.
Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли обвинения в свой адрес.