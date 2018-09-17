Воробьев официально наделил Алексея Русских полномочиями сенатора от Подмосковья

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым наделил полномочиями сенатора от Подмосковья депутата Госдумы от фракции КПРФ, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексея Русских. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном сайте правительства Московской области.
"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти Московской области Русских Алексея Юрьевича на срок полномочий губернатора Московской области", - говорится в тексте документа. Ранее со ссылкой на источник ТАСС сообщалось, что Алексей Русских будет представлять интересы Московской области в Совете Федерации. Согласно документу, постановление вступает в силу с 17 сентября 2018 года.
До этого сенатором от губернатора Подмосковья был член партии "Единая Россия" Юрий Липатов. Он получил полномочия 30 сентября 2016 года.
Согласно закону, в Совет Федерации входят по два сенатора от каждого субъекта РФ: по одному от исполнительной и законодательной ветвей власти.
Сенатором от законодательной ветви власти Подмосковья является член "Единой России" Виктор Абрамов. Он получил полномочия 29 сентября 2016 года, они продлятся до сентября 2021 года.
Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья 9 сентября 2018 года, набрав 62,52% голосов. Инаугурация прошла 14 сентября в Доме правительства Московской области. Это второй срок Воробьева на позиции главы региона. Полномочия губернатора Подмосковья длятся пять лет.