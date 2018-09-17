ЦИК может не признать итоги выборов в Приморье

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России полагает, что выборы губернатора в Приморском крае можно считать состоявшимися, однако их результаты могут быть не признаны по итогам проверок. Об этом заявила в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

"То, что выборы состоялись, в этом нет никаких сомнений. У нас нет никаких оснований считать, что они не состоялись, по всем параметрам", - сказала она журналистам. "Другое дело - признаем ли мы их результаты или не признаем (или в целом, или отдельно по участкам), накажем [ли] кого-то, признаем ли кого-то победителем. Это уже вопрос, который остается пока открытым до того, как все факты будут нами тщательно изучены", - отметила глава ЦИК.

"Но выборы однозначно состоялись", - подчеркнула она.

Памфилова выразила надежду на то, что кандидаты на пост губернатора в ближайшее время направят в ЦИК свои жалобы. "По крайней мере, мне пообещали, что они постараются сформулировать и нам представить. Я считаю, что это верно, потому что от словесных баталий и дуэлей в информационном пространстве ничего не изменится", - заметила глава ЦИК.

Она добавила, что "политики и партии должны нести ответственность за то, что обрушивают на головы избирателей в виде той или иной информации". "Если действительно они уверены в том, что говорят, они должны представить материалы. Мы их ждем и вместе с ними будем разбираться" - заключила Памфилова.

Кроме того, она сообщила, что ЦИК не позднее 19 сентября направит комиссию в Приморье, чтобы изучить ситуацию со вторым туром губернаторских выборов в регионе.

"Не позднее среды будет направлена серьезная команда экспертов, специалистов в Приморье, чтобы еще найти ответы на какие-то дополнительные вопросы", - сказала она.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.