Памфилова: ситуация в Приморье говорит о конкурентности и прозрачности выборов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что ситуация в Приморском крае, где прошел второй тур губернаторских выборов, говорит об их прозрачности и конкурентности.

"Именно благодаря тем нововведениям, которые ЦИК инициировал, максимальная прозрачность, когда вы все в режиме онлайн можете наблюдать, как меняется явка, в прямом эфире практически идет подсчет голосов... Именно благодаря всем этим нововведениям любое нарушение, любая аномалия, любая шероховатость становится сейчас достоянием не только нас, руководства ЦИК, но и достоянием СМИ и общественности", - сказала она в понедельник журналистам.

По словам Памфиловой, в Приморье наблюдается "острая, конкурентная борьба". "Выборы реально конкурентные", - подчеркнула она.