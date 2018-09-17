Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области

ПСКОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Псковской области Михаил Ведерников официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации, передает корреспондент ТАСС.

Ведерников был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия". По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах 9 сентября Ведерников набрал 70,68%, или 138 тыс. 20 голосов избирателей. После этого избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала Ведерникова в качестве избранного губернатора региона и приняла решение вручить ему соответствующее удостоверение.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Псковской области, возлагаемых на меня гражданами России, проживающими в Псковской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав и законы Псковской области", - сказал на церемонии Ведерников.

На церемонии инаугурации присутствуют полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, секретарь генсовета партии "Единая Россия", член Совета Федерации от Псковской области Андрей Турчак, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, депутаты Госдумы от региона Александр Козловский и Александр Васильев. В ходе церемонии председатель областного собрания Александр Котов вручил губернатору официальные символы государственной губернаторской власти Псковской области.

Полпред президента в СЗФО Александр Беглов посоветовал избранному главе региона учесть в работе предвыборные программы своих оппонентов. "В Псковской области прошли выборы на самом высоком уровне, они прошли честно, все, кто бился за этот пост, хотели, чтобы жители области жили лучше. Рекомендую Вам те программы, которые были разработаны вашими соперниками, чтобы были учтены. <...> Уверен, у вас все получится", - сказал полпред, обращаясь к Ведерникову.

Ранее сообщалось, что 12 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова врио губернатора Псковской области. На этом посту он сменил Андрея Турчака, который был освобожден от должности по собственному желанию и назначен секретарем генсовета партии "Единая Россия". В начале апреля 2018 года Ведерников заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы региона на сентябрьских выборах.