Единороссы предложат кандидатуру Аршбы на пост главы новой комиссии Госдумы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президиум фракции "Единая Россия" на заседании в понедельник выбрал Отари Аршбу кандидатом на пост главы объединенной думской комиссии по доходам, этике и мандатам, сообщил руководитель фракции, вице-спикер палаты Сергей Неверов. Новая структура создается вместо комиссии Аршбы по депутатской этике и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, которую возглавляла Наталья Поклонская.

"Единая Россия" будет предлагать кандидатуру Отари Ионовича Аршбы", - сказал Неверов журналистам.

Он пояснил, что обсуждались две кандидатуры - Аршбы и Поклонской. "Были выслушаны их ответы по работе этой "новой старой" комиссии", - подтвердил он, напомнив, что в течение долгого периода это была единая комиссия, потом она была разделена. "Кандидатура Аршбы получила больше голосов на голосовании на президиуме, голосование было тайным, альтернативным, соответственно, кандидатура Отари Ионовича будет внесена, как только комиссия будет создана", - заключил глава фракции.

В свою очередь, глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова уточнила в беседе с корреспондентом ТАСС, что комитет будет предлагать вынести данный вопрос на заседание 20 сентября.

Предлагаемое полное название новой структуры - комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Государственной думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Планируется, что в комиссию войдет 21 депутат: помимо председателя, в ее составе будет 10 представителей фракции "Единая Россия" и 10 депутатов оппозиционных фракций (по четыре от КПРФ и ЛДПР и два представителя "Справедливой России").

Поклонская теряет один из двух парламентских постов

При расформировании комиссии по контролю за доходами Поклонская сохраняет другую свою парламентскую должность - пост зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее Поклонская оказалась единственным депутатом от "Единой России", которая, вопреки консолидированной позиции фракции, проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Лидер думских единороссов Сергей Неверов предположил, что Поклонской стоит принять решение о выходе из фракции, если ее позиция не совпадает с консолидированной позицией; сама депутат заявила, что покидать фракцию не собирается.

Ряд СМИ со ссылкой на источники во фракции единороссов сообщал, что Поклонскую могут лишить поста зампредседателя комитета по безопасности; сама Поклонская заявляла, что ей неизвестно о возможном лишении ее постов в Госдуме.