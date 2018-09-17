Путин намерен на встрече с Эрдоганом поискать решения в урегулировании в Сирии

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил о намерении обсудить все вопросы сирийского урегулирования и поискать решения.

"Наши отношения развиваются весьма энергично и позитивно, это касается наших торгово-экономических связей, они растут достаточно быстрыми темпами, это касается и нашего сотрудничества по линии безопасности, особенно в регионе, на международной арене в широком смысле этого слова, - сказал президент РФ. - Вопросов очень много, причем, есть и очень сложные вопросы. Я рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет".

Путин, приветствуя своего гостя, подчеркнул, что их встречи проходят достаточно регулярно. Тем не менее, он указал на то, что в прошлый раз его визави посещал Россию ровно год назад.