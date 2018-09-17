Псковский губернатор Ведерников назвал главной целью повышение качества жизни в регионе

ПСКОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вступивший в должность главы региона в понедельник, назвал главной целью работы администрации области под его руководством повышение качества жизни граждан и увеличение продолжительности жизни.

"Снижение госдолга, повышение собственной доходной базы региона, реформирование системы ЖКХ, привлечение медицинских кадров, ремонт и строительство социальных объектов, повышение качества дорожной сети, благоустройство городских территорий. И главным итогом всей нашей работы должно стать решение задачи, которую поставил президент РФ - увеличение продолжительности и повышение качества жизни в Псковской области", - сказал Ведерников в ходе церемонии вступления в должность, пояснив, что администрация сейчас знает "наиболее чувствительные точки".

Он также поблагодарил жителей региона, которые пришли на избирательные участки и отдали свой голос в его поддержку. "Единый день голосования показал, что подавляющее большинство избирателей увидели результаты нашей работы поддерживают нашу программу развития региона. Прекрасно понимаю, какую ответственность я взял на себя, и сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства страны и жителей Псковской области", - сказал Ведерников, обращаясь к участникам церемонии.

Об инаугурации губернатора Псковской области

Михаил Ведерников официально вступил в должность губернатора в понедельник, 17 сентября, принеся присягу на церемонии инаугурации. На церемонии инаугурации присутствовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, секретарь генсовета партии "Единая Россия", член Совета Федерации от Псковской области Андрей Турчак, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, депутаты Госдумы от региона Александр Козловский и Александр Васильев. В ходе церемонии председатель областного собрания Александр Котов вручил губернатору официальные символы государственной губернаторской власти Псковской области.

Ранее сообщалось, что 12 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова врио губернатора Псковской области. На этом посту он сменил Андрея Турчака, который был освобожден от должности по собственному желанию и назначен секретарем генсовета партии "Единая Россия". В начале апреля 2018 года Ведерников заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы региона на сентябрьских выборах.

Ведерников был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия". По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах 9 сентября Ведерников набрал 70,68%, или 138 тыс. 20 голосов избирателей. После этого избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала Ведерникова в качестве избранного губернатора региона и приняла решение вручить ему соответствующее удостоверение.