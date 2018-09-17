Глава профильного комитета Госдумы поддержал переход Ростуризма в ведение МЭР

МОСКВА, 17 сентября./ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддерживает переход Федерального агентства по туризму (Ростуризм) из ведения Минкультуры РФ в ведение Минэкономразвития РФ, сообщил глава комитета Михаил Дегтярев.
Соответствующий указ в понедельник подписал президент России Владимир Путин.
"Мы поддерживаем решение президента о передаче Ростуризма в ведение Минэкономразвития. Туризм - это в первую очередь про деньги, а во вторую - про культурное наследие", - приводит слова Дегтярева его пресс-служба.
"Конечно, спорт, туризм (как формы нашей мягкой силы) - это и про идеологию. Но сегодня диверсификация национальной экономики - одна из приоритетных государственных задач. Туризму здесь принадлежит одна из ключевых ролей", - считает депутат.