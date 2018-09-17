Россия назвала беспочвенными утверждения Комиссии ООН о применении Дамаском химоружия

ЖЕНЕВА, 17 сентября. /ТАСС/. Содержащиеся в докладе Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии сведения о применении Дамаском химоружия являются беспочвенными. Об этом заявила в четверг в Женеве на 39-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) делегация России, комментируя очередной доклад Комиссии, охватывающий период с января по июль 2018 года.
"В очередной раз обратили внимание на информацию о предполагаемом использовании химоружия. Комиссия безапелляционно констатирует виновность сирийского правительства или связанных с ним ополченцев, хотя официальных расследований не проводилось", - отметила представитель делегации РФ Анастасия Багдатьева. Она подчеркнула, что "подобные беспочвенные обвинения лишь играют на руку странам Запада, которые планируют очередную агрессию против САР под надуманным "химическим предлогом".
"Мы хорошо понимаем, что Комиссия отрабатывает интересы своих спонсоров - государств, сделавших ставку на незаконную силовую смену власти в Дамаске", - сказала Багдатьева. "Такие органы лишают доверия СПЧ и правозащитное измерение ООН в целом", - подчеркнула она.
В докладе Комиссии, опубликованном в Женеве 12 сентября, говорится об атаках правительственных сил в Восточной Гуте 22 января и 1 февраля, вследствие которых у пострадавших отмечались симптомы затруднения дыхания, кашель, глазное жжение и тошнота, свидетели сообщили также о запахе хлора. Внимание уделено также инциденту в Идлибе, где, как утверждается, 4 февраля вертолеты правительственных сил "сбросили по меньшей мере две бочки с хлором в городе Саракибе".
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил журналистам, что США стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии, который последует за провокационной инсценировкой якобы применения химоружия правительственными войсками в провинции Идлиб.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.