Калашников: Украина будет полностью ответственна за разрыв договора о дружбе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Ответственность за разрыв договора о дружбе между Россией и Украиной полностью будет лежать на Киеве. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Решение Порошенко о разрыве договора резко ухудшает гарантии для русскоязычного населения на Украине и украинцев, живущих в России. Но это абсолютно его не беспокоит", - считает Калашников.
Глава комитета напомнил, что в России "тоже были горячие головы", которые предлагали разорвать данный договор. "Но мы старались их остудить, понимая, что это не договор о делимитации границ, и пострадают простые граждане", - напомнил он. "Если же Порошенко выбрал такой путь - флаг ему в руки. По крайней мере, это теперь не наша вина", - заключил Калашников.
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Теперь документ должен быть одобрен Верховной радой.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.