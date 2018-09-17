Посол РФ почтил на острове Порос память первого правителя Греции Иоанна Каподистрии

АФИНЫ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Посол РФ в Греции Андрей Маслов возложил в понедельник на греческом острове Порос венок к мраморной памятной доске на резиденции первого правителя Греции графа Иоанна Каподистрии (1776-1831). Церемония была приурочена к 190-летию установления официальных отношений между Россией и Грецией. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель группы культурного и гуманитарного сотрудничества посольства РФ в Греции Федор Калайдов.

По его словам, на торжественной церемонии присутствовали члены экипажа зашедшего в порт Пороса с визитом фрегата "Адмирал Эссен" Черноморского флота РФ. "Мэр Пороса Иоаннис Димитриадис также возложил венок от греческой стороны", - сказал Калайдов.

Дипломат отметил, что памятная доска была установлена в 2016 году во время перекрестного года Россия - Греция. "Доска сообщает о том, что на этом месте и были установлены в 1828 году дипломатические отношения между Россией и Грецией, потому что в этом доме первый посланник России Марк Булгари вручил 190 лет назад верительные грамоты Каподистрии", - сказал Калайдов.

После церемонии Андрей Маслов встретился и побеседовал с экипажем фрегата "Адмирал Эссен". Деловой заход корабля на остров, который продлится до 19 сентября, также приурочен к 190-летию дипломатических отношений между Россией и Грецией. Для личного состава корабля подготовлена культурная программа с экскурсиями по достопримечательностям острова.

Граф Каподистрия был в 1816-1822 годах министром иностранных дел Российской Империи и в 1827-1831 годах - первым президентом Греции, освободившейся от 400-летнего ига Османской империи. Каподистрия внес огромный личный вклад в восстановление греческой государственности, укрепление авторитета и влияния России и Греции в Европе, связей России с балканскими народами.

В те годы, когда Каподистрия исполнял обязанности главы министерства иностранных дел Российской империи, в этом ведомстве работало около 150 греческих дипломатов. Порос тогда был основным местом базирования российских военных кораблей в Средиземном море. Российская морская база на острове была построена в 1829 году и использовалась до 1900 года как место снабжения русских кораблей, участвовавших в баталиях против Османской империи. Остатки нескольких зданий базы до сих пор сохранились на острове.