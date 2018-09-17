В Госдуме заявили, что разрыв договора о дружбе скажется на простых гражданах РФ и Украины

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Обычные граждане России и Украины пострадают из-за разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Теперь документ должна одобрить Верховная рада.

"Разорвать отношения между двумя братскими странами может только человек, который не понимает, что делает, и не оценивает последствия. На сегодняшний день как таковой дружбы на уровне дипломатических отношений, экономических, законодательных, исполнительных просто уже с 2014 года не существует. Много родственных связей (между гражданами Украины и РФ). Они, конечно, на себе почувствуют (разрыв договора - прим. ТАСС). Это будет связано и с прохождением границы, и с переводом денег", - сказал Водолацкий.

Также он сообщил, что договор "оставлял надежду как для жителей России, так и для жителей Украины, что вот этот тяжелый момент в отношениях должен закончиться".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.

Россия по-прежнему занимает первое место по объему товарооборота с Украиной. По данным Госкомитета Украины по статистике, взаимный товарооборот в 2017 году вырос на 28,6%, достигнув порядка $12 млрд.