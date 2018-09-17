Делегация России в СПЧ ООН возложила на США ответственность за конфликт в Южном Судане

ЖЕНЕВА, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты несут значительную долю ответственности за продолжающийся конфликт в Южном Судане. Об этом заявила в понедельник в Женеве на 39-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) делегация России.

"Нынешняя ситуация в Южном Судане - закономерный итог американского политического проекта по его отделению от Судана", - отметила, выступая на заседании, представитель российской делегации Кристина Сукачева. "Вашингтон несет значительную долю ответственности за продолжающийся в Южном Судане внутренний конфликт", - подчеркнула она, добавив, что "стабилизация возможна лишь при полном прекращении боевых действий и запуске инклюзивного процесса национального примирения".

По словам дипломата, в Москве согласны с представителями Африканского союза и Межправительственной организации по развитию (ИГАД) в том, что "санкционная инициатива Вашингтона, приведшая к принятию резолюции Совета Безопасности ООН 2428 (2018), была откровенно контрпродуктивной". "Данное решение, идущее вразрез с мнением африканского сообщества, способно подорвать не только переговорный процесс в Южном Судане, но и нанести существенный ущерб отношениям ООН с африканскими региональными организациями", - констатировала Сукачева.

Представитель делегации РФ высоко оценила "посреднические усилия президента Судана Омара аль-Башира, внесшего весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Южному Судану". В России исходят из того, что "последовательные дипломатические усилия африканского сообщества по разблокированию кризисных ситуаций на континенте дают наилучшие результаты".

Южносуданский вооруженный конфликт, число жертв которого исчисляется десятками тысяч, был спровоцирован расколом "Национально-освободительного движения Судана", боровшегося за независимость от Республики Судан, на сторонников и противников президента Салвы Киира. Вокруг лидера вооруженной оппозиции Риека Машара Тени объединились представители его народа нуэр, тогда как правительственные войска состояли преимущественно из соплеменников главы государства - этнической группы динка. В июле 2013 года Киир отправил Машара в отставку с поста вице-президента, а в декабре того же года обвинил в организации военного мятежа. С тех пор, несмотря на многочисленные попытки международного сообщества примирить враждующие стороны, вооруженные столкновения между сторонниками президента и его бывшего заместителя продолжались.

19 июля 2018 года Салва Киир заявил о готовности подписать пакет мирных договоренностей с вооруженной оппозицией, а 30 августа Риек Машар Тени подписал окончательное мирное соглашение с правительством в Джубе.