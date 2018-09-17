Бывший посол РФ в Молдавии назначен сенатором от Самарской области

САМАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин назначен представителем Самарской области в Совете Федерации. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.

"Сегодня подписано постановление губернатора о назначении Фарита Мухаметшина на должность члена Совета Федерации - представителя от правительства Самарской области. Постановление вступает в силу со дня подписания", - отметил собеседник агентства.

Место сенатора от Самарской области стало вакантным после назначения в сентябре 2017 года члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора региона. Азаров занимал пост сенатора с 2014 года. Кроме Мухаметшина, на пост сенатора претендовали еще два кандидата, в том числе депутат Самарской губернской думы Николай Ренц и директор Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. Н. М.Тулайкова Сергей Шевченко.

Фарит Мубаракшевич Мухаметшин родился 31 января 1947 г. В 1970 г. окончил Казанский авиационный институт, в 1983 г. - Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза, в 1990 г. - Дипломатическую академию МИД СССР. В 1995-1999 гг. - заместитель премьер-министра Республики Татарстан, в 2003-2008 - чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане, в 2012-2018 гг. - посол России в Молдавии.