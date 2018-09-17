{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший посол РФ в Молдавии назначен сенатором от Самарской области

На этот пост претендовали депутат Самарской губернской думы Николай Ренц и директор Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. Н. М.Тулайкова Сергей Шевченко

САМАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин назначен представителем Самарской области в Совете Федерации. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.

"Сегодня подписано постановление губернатора о назначении Фарита Мухаметшина на должность члена Совета Федерации - представителя от правительства Самарской области. Постановление вступает в силу со дня подписания", - отметил собеседник агентства.

Место сенатора от Самарской области стало вакантным после назначения в сентябре 2017 года члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора региона. Азаров занимал пост сенатора с 2014 года. Кроме Мухаметшина, на пост сенатора претендовали еще два кандидата, в том числе депутат Самарской губернской думы Николай Ренц и директор Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. Н. М.Тулайкова Сергей Шевченко.

Фарит Мубаракшевич Мухаметшин родился 31 января 1947 г. В 1970 г. окончил Казанский авиационный институт, в 1983 г. - Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза, в 1990 г. - Дипломатическую академию МИД СССР. В 1995-1999 гг. - заместитель премьер-министра Республики Татарстан, в 2003-2008 - чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане, в 2012-2018 гг. - посол России в Молдавии.

Теги
РоссияМолдавияСамарская область
Онлайн
Совместная пресс-конференция Путина и Эрдогана. Видеотрансляция
Президенты России и Турции обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и урегулирование кризиса в Сирии
Читать полностью