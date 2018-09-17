Захарова отреагировала на обвинения Хейли в причастности РФ к убийству брата Ким Чен Ына

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова репликой про американского президента Джона Кеннеди прокомментировала обвинения постпреда США при ООН Никки Хейли в адрес Москвы, которая, по ее словам, содействовала убийству Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее в понедельник Хейли обвинила Россию в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве старшего брата Ким Чен Ына. "Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.