Медведев объявил благодарность Тимаковой за безупречную службу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова получила благодарность от главы кабинета министров.
"За большой вклад в обеспечение деятельности правительства РФ и многолетнюю безупречную государственную службу объявить благодарность правительства РФ пресс-секретарю председателя правительства РФ - заместителю руководителя аппарата правительства РФ Тимаковой Наталье Александровне", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров. Еще одно распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, освобождает Тимакову от должности заместителя руководителя аппарата правительства - пресс-секретаря председателя правительства.
Тимакова проработала с Медведевым в качестве пресс-секретаря президента и премьер-министра 12 лет, в целом на госслужбе - 19 лет.
Ранее сообщалось, что новым пресс-секретарем главы кабинета министров назначен Олег Осипов, который до последнего времени занимал пост первого заместителя главного редактора агентства "Россия Сегодня".