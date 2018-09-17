Небензя: РФ не оказывала давление на экспертов комитета по выполнению санкций против КНДР

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Россия не оказывала давление на экспертов комитета 1718 Совета Безопасности ООН по выполнению санкций против КНДР. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.

"Русские, мол, пытаются оказать давление на группу экспертов. Хотели бы раз и навсегда положить конец этим инсинуациям", - сказал дипломат. Он пояснил, что "в реальности дело обстоит так, что работа группы, которая по не зависящим от РФ причинам, приобрела крайне политизированный характер, оказалось в заложниках видения Вашингтона". "Группа должна руководствоваться принципом объективности и беспристрастности. К сожалению, подготовленный ей документ в первой редакции не отвечал этим стандартам", - констатировал Небензя.

В связи с этим Россией и другими странами - членами комитета были высказаны определенные замечания, "которые были восприняты экспертами правильно и в последующем учтены при подготовке к передаче доклада в Совет Безопасности", продолжил постпред РФ. Он напомнил, что "правила и процедуры комитета предусматривают консультации с государствами - членами относительно его [доклада комитета] содержания". "Не нужно искать злого умысла в том, что содержание доклада в части, касающейся напрямую вовлеченных государств - членов, становится небезразличным для них", - посоветовал Небензя.

"Эксперты посылают соответствующие запросы в наш адрес. Совершенно логично, что полученные ответы должны быть отражены в содержании их отчета, - изложил ситуацию дипломат. - Однако в данном случае все обстояло в точности до наоборот".

По его словам, Россия последовательно и аргументированно отвечала на вопросы, поставленные группой, в том числе и на те обвинения в якобы нарушении санкций против КНДР, "которыми в изобилии осыпала Россию американский постпред" на нынешнем заседании СБ ООН. "Нашу точку зрения не брали в расчет, и неудивительно, что мы настаивали на отражении нашей позиции в этом документе", - подчеркнул Небензя. "Речь идет не о давлении на независимых экспертов, а о соблюдении правил и процедур комитета Совета Безопасности 1718", - заключил он.

Позиция США

Поспред также заявил, что США вставляют палки в колеса процессу межкорейского диалога, блокируя в том числе реализацию инфраструктурных проектов на Корейском полуострове.

"Некоторое время назад так называемое командование ООН - пусть вас не смущает название, на самом деле это военная структура, действующая под управлением США в демилитаризованной зоне на границе двух Корей - прикрываясь именем организации, заблокировала практические шаги по реализации межкорейской инициативы по восстановлению железнодорожного сообщения", - отметил дипломат, напомнив, что речь идет об одной из центральных договоренностей, зафиксированной в декларации после межкорейского саммита.

"Сотрудничество в области железнодорожного транспорта, включая проект трехстороннего сотрудничества Хасан - Раджин, не подпадает под действие санкционного режима", - акцентировал внимание Небензя. "Вам бы следовало не вставлять палки в колеса, а поощрять межкорейский диалог и сотрудничество", - посоветовал он. "Но Вашингтон готов принести в жертву собственным конъюнктурным интересам любые ростки восстановления добрососедства между разделенным корейским народом", - констатировал постпред РФ. "Командование ООН - это что, аналог Берлинской стены XXI века?" - задался вопросом он.

По мнению Небензи, данные действия США "могут расцениваться как нарушение обязательств Совета Безопасности, закрепленные во всех резолюциях СБ по корейской проблематике по поиску мирных дипломатических и политических развязок текущей ситуации". "С другой стороны, такие шаги укладываются в логику так называемой политики максимального давления на Пхеньян", - отметил он.

"Здесь США все более напористо и агрессивно пытаются подмять под себя Совет Безопасности. Порой складывается ощущение, что в Вашингтоне временами начинают путать Совет Безопасности ООН и Совет национальной безопасности США. Увы, не стало исключением и сегодняшнее заседание", - заключил представитель России.

История вопроса

Ранее в постпредстве США при ООН ТАСС сообщили, что Вашингтон созывает 17 сентября внеочередное заседание СБ ООН по КНДР в связи с недовольством тем, что Россия внесла изменения в среднесрочный доклад по санкциям в отношении этой страны. В пресс-службе постпредства РФ при ООН заявили журналистам, что поправки, на которых настаивала российская сторона, внесены в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. От внесения корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии.

В декабре прошлого года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.