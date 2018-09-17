{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В посольстве РФ назвали недальновидной санкционную политику Лондона

В российском дипведомстве отметили, что методы Великобритании не могут стать основой для международного общения

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Политика официального Лондона, добивающегося ужесточения санкционного режима против России, ущербна и недальновидна. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

На эту тему
Хронология скандала с отравлением Скрипалей

"В условиях Brexit Лондон торопится убедить своих партнеров в необходимости ужесточения санкционного режима против России. В ход, как водится, идут инсинуации, непроверенные факты и медийные вбросы. Никаких доказательств нашей "вины", несмотря на наши неоднократные обращения, представлено не было", - отметил дипломат, подчеркнув, что британские власти также без объяснений отвергают предложения Москвы о сотрудничестве в борьбе с общими вызовами.

"Такая политика официального Лондона является ущербной и недальновидной, она не может быть основой для международного общения", - заявил пресс-секретарь. В посольстве также напомнили, что введение односторонних санкций противоречит международному праву, и, настаивая на подобных шагах, Великобритания подрывает собственный авторитет и "загоняет себя и своих партнеров в тупик".

Комментарий посольства стал ответом на недавнее заявление замглавы МИД Великобритании Алана Данкана о намерении Лондона "добиваться ужесточения существующих санкций ЕС против России". Российские дипломаты отмечают, что подобные высказывания "идут в русле текущей линии консервативного правительства на полное разрушение ткани российско-британских отношений" и дальнейшую изоляцию России, которую пытаются выставить главной угрозой "основанному на правилах миропорядку".

Теги
ВеликобританияРоссия
Матвиенко заявила, что в начале октября посетит с официальным визитом Южную Корею
Читать полностью