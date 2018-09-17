В посольстве РФ назвали недальновидной санкционную политику Лондона

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Политика официального Лондона, добивающегося ужесточения санкционного режима против России, ущербна и недальновидна. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.
"В условиях Brexit Лондон торопится убедить своих партнеров в необходимости ужесточения санкционного режима против России. В ход, как водится, идут инсинуации, непроверенные факты и медийные вбросы. Никаких доказательств нашей "вины", несмотря на наши неоднократные обращения, представлено не было", - отметил дипломат, подчеркнув, что британские власти также без объяснений отвергают предложения Москвы о сотрудничестве в борьбе с общими вызовами.
"Такая политика официального Лондона является ущербной и недальновидной, она не может быть основой для международного общения", - заявил пресс-секретарь. В посольстве также напомнили, что введение односторонних санкций противоречит международному праву, и, настаивая на подобных шагах, Великобритания подрывает собственный авторитет и "загоняет себя и своих партнеров в тупик".
Комментарий посольства стал ответом на недавнее заявление замглавы МИД Великобритании Алана Данкана о намерении Лондона "добиваться ужесточения существующих санкций ЕС против России". Российские дипломаты отмечают, что подобные высказывания "идут в русле текущей линии консервативного правительства на полное разрушение ткани российско-британских отношений" и дальнейшую изоляцию России, которую пытаются выставить главной угрозой "основанному на правилах миропорядку".