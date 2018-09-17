Путин назвал четырехчасовые переговоры с Эрдоганом конструктивными и содержательными

"Только что мы с господином президентом провели весьма содержательные и конструктивные переговоры", - сказал глава российского государства журналистам после встречи с Эрдоганом. Он напомнил, что это уже четвертые российско-турецкие переговоры на высшем уровне в нынешнем году.

По словам Путина, при обсуждении текущих вопросов российско-турецкого сотрудничества был констатирован "значительный рост двустороннего товарооборота" - "его объем за семь месяцев этого года увеличился на 34%, превысив $15 млрд, а за весь прошлый год - на 40% до 22 млрд". "Во многом это стало результатом реализации договоренностей, достигнутых в ходе проведенного в Анкаре в апреле Совета сотрудничества высшего уровня".

Переговоры президентов продолжались более четырех часов. Беседа лидеров началась в резиденции Бочаров ручей около 15:00 по московскому времени в узком составе, позже к главам государств присоединились члены делегаций.

На исходе третьего часа беседы журналистов пригласили в зал для пресс-конференций, однако после этого президенты продолжали переговоры еще более часа. Лишь обсудив все вопросы, они вышли к представителями СМИ, чтобы рассказать об итогах встречи.

Открывая переговоры, Путин заявил о намерении обсудить все вопросы сирийского урегулирования и поискать решения накопившихся проблем. По его словам, "вопросов очень много, причем, есть и очень сложные".

В свою очередь Эрдоган отметил, что результаты переговоров с российским президентом в части сирийского урегулирования могут дать "новую надежду" для всего региона. "В заявлении, с которым мы выступим здесь, в Сочи, после встречи, считаю, будет новая надежда для региона", - пообещал он.

Ранее в Кремле отмечали, что президенты России и Турции встречаются, чтобы "сверить часы" по вопросу урегулирования кризиса в Сирии. Среди главных тем переговоров назывались пути размежевания в Идлибе боевиков от умеренной оппозиции и мирных жителей, а также возможность проведения в этом сирийском регионе наземной антитеррористической операции.

На повестке дня также обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.