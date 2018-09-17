Путин: в Идлибе к 15 октября будет создана демилитаризованная зона

Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны.

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Президент также сообщил о подготовке консультаций с руководством Сирии по идее создания демилитаризованной зоны. "В целом данный подход поддерживается руководством Сирийской Арабской Республики, - отметил российский лидер. - В ближайшее время мы проведем с сирийским руководством дополнительные консультации".

Путин отметил, что по итогам консультаций с его турецким коллегой удалось выйти на "согласованные решения". При этом он напомнил, что озабоченность российской стороны в этом вопросе заключалась в том, что "создаются угрозы со стороны боевиков, которые там сосредоточены, и городу Алеппо, и нашим военным объектам на территории Сирии - в Тартусе и Хмеймиме".

Глава российского государства подчеркнул, что "Россия и Турция плотно работают над разрешением кризиса в Сирии, укреплением режима прекращения боевых действий и улучшением гуманитарной ситуации". Он подчеркнул, что стороны в ходе переговоров "сосредоточились на положении дел в провинции Идлиб с учетом наличия там крупных формирований боевиков и их инфраструктуры".

Путин сообщил и о других договорённостях, достигнутых по итогам переговоров с Эрдоганом. Так, к 10 октября, по предложению президента Турции, планируется "осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков. реактивных систем залпового огня, орудий и минометов - всех оппозиционных группировок". "Контроль в демилитаризованной зоне - организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции. Восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо - Латакия и Алеппо - Хама не позднее конца 2018 года - также по предложению турецкой стороны", - добавил Путин.

"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию [в провинции Идлиб] и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ)", - заявил российский президент.

"Россия и Турция подтвердили свою решимость бороться с терроризмом в Сирии во всех его формах и проявлениях, - подчеркнул президент. - По нашему общему мнению, практическая реализация запланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю".

По словам главы российского государства, работу конституционного комитета по Сирии нужно начать в самое ближайшее время. "Продолжим работу по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества, - отметил российский лидер. - Задача - обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время".