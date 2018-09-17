МИД РФ: заявления о растущей активности российских спецслужб в Швейцарии бездоказательны

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Москва не приемлет бездоказательные заявления об активизации работы российских спецслужб в Швейцарии и надеется, что в Берне возобладает здравый смысл.
Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.
"Обратили внимание на появившиеся в СМИ Швейцарии публикации, включая заявления высокопоставленных официальных лиц, о якобы нарастающей на территории Конфедерации активности российских спецслужб. Нашей стране адресованы призывы прекращения нелегальной деятельности в Швейцарии, звучат угрозы ужесточения процедуры аккредитации для направляющихся на работу в Швейцарию российских дипломатов", - указали на Смоленской площади.
"Не приемлем подобные бездоказательные обвинения. Нагнетание шпионской истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия. Надеемся, что в Берне возобладает ответственный подход к дальнейшему выстраиванию двустороннего сотрудничества", - отметили в дипведомстве.