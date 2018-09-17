Прогресс по Идлибу. Путин и Эрдоган договорились о создании там демилитаризованной зоны

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Таков главный итог четырехчасовых переговоров, которые провели в понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Путин сообщил о подготовке консультаций по этому вопросу с руководством Сирии. "В целом данный подход поддерживается руководством Сирийской Арабской Республики, - отметил российский лидер, говоря о подготовке к созданию демилитаризованной зоны. - В ближайшее время мы проведем с сирийским руководством дополнительные консультации".

Кроме того, к 10 октября, по предложению президента Турции, планируется "осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок". "Контроль в демилитаризованной зоне организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции, восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо - Латакия и Алеппо - Хама не позднее конца 2018 года, также по предложению турецкой стороны", - добавил Путин.

О предложенном решении по итогам переговоров сообщил Путин. "На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию (в провинции Идлиб) и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - заявил он.

Как отметил Путин, озабоченность российской стороны в этом вопросе заключается также в том, что "создаются угрозы со стороны боевиков, которые там сосредоточены, и городу Алеппо, и нашим военным объектам на территории Сирии - в Тартусе и Хмеймиме".

Лидеры говорили и об экономическом сотрудничестве двух стран, однако, по их словам, главной темой все же стала обстановка в Идлибе. Это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.

"Россия и Турция подтвердили свою решимость бороться с терроризмом в Сирии во всех его формах и проявлениях, - подчеркнул президент. - По нашему общему мнению, практическая реализация запланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю".

В частности, президент РФ призвал активизировать работу конституционного комитета по Сирии. "Продолжим работу по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества, - отметил российский лидер. - Задача - обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время".

Меморандум вместо военных ударов

После переговоров министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Отвечая на вопросы журналистов, глава российского военного ведомства сказал, что с учетом достигнутых договоренностей новой военной операции в Идлибе удастся избежать.

"В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложены в этом документе", - добавил министр, говоря о том, согласна ли на это сирийская сторона.

Ранее турецкая сторона выступала против новой антитеррористической операции в Идлибе и нанесения воздушных ударов, несмотря на факт присутствия боевиков в регионе. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 13 сентября заявил, что "любые военные действия в Идлибе приведут к катастрофе в регионе, который и так испытывает проблемы".

Эрдоган подтвердил настрой на борьбу с террористами

Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с Путиным отметил, что Москва и Анкара договорились устранить все радикальные группировки с территории провинции Идлиб. "Необходимо решить идлибский вопрос в духе астанинских процессов. Территорию, которая находится под контролем сирийской армии и оппозиции, необходимо демилитаризовать, - сказал он. - Вместе с Россией мы будем прилагать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы с этих территорий".

Турецкий президент также подтвердил, что РФ и Турция будут вместе патрулировать демилитаризованную зону в Идлибе. "Чтобы предотвратить провокации со стороны третьих лиц, <...>Турция и Россия будут в координации производить патрулирование этой территории, - добавил он. - Турция укрепит свои наблюдательные пункты в зоне деэскалации, в этом плане мы предотвратим гуманитарную трагедию, которая могла бы возникнуть в результате боевых действий".