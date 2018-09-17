Матвиенко заявила, что в начале октября посетит с официальным визитом Южную Корею

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена в начале октября отправиться в Южную Корею с официальным визитом. Об этом она заявила в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я собираюсь в начале октября в Южную Корею", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула важность того, что в настоящее время идет интенсивный межкорейский диалог "после стольких лет вражды и противостояния". Спикер Совфеда уверена, что в таких переговорах должны участвовать и парламенты обеих стран. "Мои коллеги из парламента Северной Кореи согласны с этим. Они говорят, что да, пора включаться парламентам в такой диалог и заинтересованы в переговорах с парламентом Южной Кореи", - отметила Матвиенко, которая не так давно побывала с официальным визитом в КНДР.

Она также сообщила, что намерена поговорить и с представителями парламента Республики Корея, которые планируют участвовать во втором Евразийском женском форуме. "Уверена, что этот диалог по линии парламентов также начнется", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко в конце прошлой недели нанесла визит в Пхеньян, где приняла участие в торжествах по случаю 70-й годовщины образования КНДР, а также встретилась с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Также она ранее сообщала, что осенью планирует официальный визит в Южную Корею.

Второй Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября. На него зарегистрировались представители 117 стран, всего приглашения были направлены в 173 государства. Ранее Матвиенко сообщала, что делегации КНДР и Республики Корея намерены принять участие в работе форума, что между ними возможен диалог в рамках форума и что Россия будет всячески содействовать таким переговорам.