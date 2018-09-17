Матвиенко уверена, что "мрачные времена" на Украине пройдут

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что сейчас политику Украины определяют не патриоты страны, но эти времена пройдут.

"На Украине такие мрачные времена. Я уверена, что они пройдут. Там правят бал другие, там правят бал не те, кто патриоты своей страны, которые проводят проукраинскую политику, которые думают о своем народе", - сказала она в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом Матвиенко выразила уверенность в том, что на Украине сейчас достаточно много здравомыслящих людей. По ее словам, они "тревожатся за то, что на Украине проливается кровь, осуждают то, что почти 10 тыс. украинцев погибли в этой братоубийственной войне, которые выступают за мир, за прекращение противостояния".

Однако, констатировала спикер, "те власти, которые сегодня стоят у руководства страной, у них другие цели и задачи, к большому сожалению". "Уверена, что эти мрачные времена пройдут", - заключила она.