Матвиенко призвала не оказывать давление на избиркомы объявлением голодовок

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя ситуацию на выборах губернатора в Приморье, подвергла критике объявления о голодовках и "громкие заявления" в ходе избирательных кампаний до объявления окончательных итогов голосования.

"Безусловно, я слежу за всем, что происходит в субъектах РФ, и хочу сказать, что голодать ли там, делать какие-то громкие заявления пока рано", - сказала она в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24". По ее словам, Центральная избирательная комиссия "проведет тщательную проверку сложившейся ситуации и сделает свои выводы". Спикер при этом напомнила, что краевая избирательная комиссия "несет уголовную ответственность за возможные фальсификации и искажения действительности".

Пока же, продолжила Матвиенко, "надо всем успокоиться, убрать эмоции", прекратить заранее называть "виновных, выигравших, проигравших". "Если нужен пересмотр (результатов) по каким-то участкам, конечно это надо сделать. Надо сделать все, чтобы по итогам этих выборов не было привкуса того, что выборы были нечестные", - подчеркнула спикер.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, попеременно лидировавший на протяжении подсчета голосов, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы. Андрей Ищенко в свою очередь заявил о фальсификациях в пользу оппонента на четырех территориях и объявил голодовку.

По мнению Матвиенко, сейчас есть время, чтобы "всем успокоиться", "спокойно разобраться" и подвести итоги. "А давить на Центральную избирательную комиссию, на общественное мнение сразу объявлением голодовки - это нечестная позиция, я не поддерживаю такого рода радикальные меры", - добавила она. Спикер при этом утверждала, что у российских политиков "нет культуры признавать и поздравлять победившего кандидата, признавать свой проигрыш".