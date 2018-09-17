Небензя: приглашение США на московскую конференцию по Афганистану остается в силе

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает на участие представителей США в следующей московской конференции Афганистану. Об этом заявил постпред России при ООН, выступая в понедельник на Совете Безопасности ООН по ситуации в Афганистане.

"Необходима оптимальная площадка для международной поддержки налаживания мирного процесса в Афганистане, - сказал он. - Этой цели отвечает московский формат консультаций по Афганистану, заседание которого мы планируем провести с участием представителей движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) после выработки консолидированной позиции по данному вопросу в Кабуле. Рассчитываем на подключение США, приглашение которым остается в силе".