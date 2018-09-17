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Госдума снизит штрафы за прогулы депутатов до девятой части зарплаты за заседание

Также предлагается внести поправки в порядок регистрации парламентариев в пленарные дни

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник намерена рассмотреть проект постановления о поправках в регламент нижней палаты в связи с изменением графика проведения плановых пленарных заседаний и увеличения их количества в месяц с шести до девяти.

В частности, предлагается "кратно" скорректировать положение о материальной ответственности за пропуск "пленарки" народным избранником без уважительной причины (больничный, командировка, отпуск). В силу этого предусматриваются изменения 44-й статьи думского регламента, которыми штрафные санкции в отношении депутата за фактически прогул одного заседания снижаются с одной шестой до одной девятой от его зарплаты.

После принятия проекта постановления в регламенте будет прописано, что "в случае отсутствия депутата Госдумы на заседании палаты без уважительной причины в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат на одну девятую за каждое пропущенное заседание".

Одновременно также предлагается внести поправки в порядок регистрации парламентариев в пленарные дни. Предполагается, что для этого депутат, помимо использования электронной карточки или подачи письменного заявления, сможет просто заявить о своем присутствии с рабочего места в зале заседания.

Госдума в осеннюю сессию работает в новом режиме. Пленарные заседания проводятся трижды в неделю (вторник, среда и четверг) с 10.00 до 14.00 без отрыва от законотворчества вместо двух плановых "пленарок" с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами, как это было ранее. Таким образом, при сохранении количества трудовых часов депутатов, число пленарных заседаний в месяц увеличилось с шести до девяти.

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