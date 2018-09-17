Патрушев обсудит в Нарьян-Маре защиту объектов от терактов

ТАСС, 18 сентября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Нарьян-Маре совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Планируется уделить внимание вопросам повышения эффективности работы по реализации установленных требований по антитеррористической защищенности объектов, а также дополнительным мерам по обеспечению экологической безопасности и декриминализации сферы обращения с отходами потребления", - говорится в сообщении.

Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова, глав регионов, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств.

Вопросы защищенности ключевых объектов от террористических посягательств постоянно находятся в центре внимания на совещаниях, которые проводит Патрушев в разных регионах страны. Так, в августе он потребовал усилить надзор за соблюдением требований по защите объектов транспорта в Центральном федеральном округе от незаконного вмешательства. Уязвимыми для террористических угроз секретарь Совбеза РФ назвал и объекты транспорта на Дальнем Востоке.

Ранее на одном из совещаний он констатировал, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства остаются потенциально опасными с точки зрения их уязвимости для совершения актов незаконного вмешательства, включая акты террористической направленности. Секретарь Совбеза раскритиковал работу по классификации и оценке уязвимости таких объектов. По его словам, процедуру классификации на Дальнем Востоке прошли лишь 92% объектов транспорта, из них меньше трети прошли оценку уязвимости.

Патрушев отметил, что очень медленно утверждаются планы обеспечения транспортной безопасности, почти 90% объектов транспортной инфраструктуры и 85% транспортных средств таких планов не имеют. Кроме того, на одном из совещаний в июле он отметил, что задачи по защите объектов Крыма от терактов также решены не полностью.