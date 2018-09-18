СК рассмотрит все заявления избирательных штабов кандидатов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Все заявления о нарушениях в ходе второго тура выборов губернатора Приморья, которые поступают в Следственное управление Следственного комитета (СК) по Приморскому краю, будут рассмотрены. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства.

"Заявления от представителей избирательных штабов продолжают поступать. Все они в обязательном порядке будут рассмотрены и переданы следователям", - заявил представитель следственного управления.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов, состоявшемся 16 сентября, после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко в понедельник сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.