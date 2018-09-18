Две территории еще не подали данные о голосовании во втором туре выборов главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Две территории до сих пор не предоставили в краевую избирательную комиссию данные о голосовании во втором туре выборов губернатора Приморья. Об этом сообщила ТАСС представитель Крайизбиркома Наталья Камаева.
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"У нас еще две территории не "сдались", поэтому пока нельзя точно сказать, когда будут подведены итоги. Это Советский район и Находка", - сообщила собеседница.
Как рассказал ТАСС заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Советского района Евгений Калмыков, задержка в передаче данных краевому Избиркому связана с тем, что в понедельник комиссии пришлось сделать перерыв. "У нас тут были неустановленные лица, которые задерживали процесс, мешали работе комиссии. Нам пришлось сделать перерыв, после мы собрались и сегодня возобновили работу", - рассказал собеседник.
Калмыков добавил, что члены комиссии не обращались с заявлением в правоохранительные органы, так как на участке уже наведен порядок. По его словам, комиссия в ближайшее время соберется на заседание для определения итогов голосования по Советскому району и во вторник намерена передать данные в Крайизбирком.
16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%.