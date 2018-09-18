Две территории еще не подали данные о голосовании во втором туре выборов главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Две территории до сих пор не предоставили в краевую избирательную комиссию данные о голосовании во втором туре выборов губернатора Приморья. Об этом сообщила ТАСС представитель Крайизбиркома Наталья Камаева.

"У нас еще две территории не "сдались", поэтому пока нельзя точно сказать, когда будут подведены итоги. Это Советский район и Находка", - сообщила собеседница.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Советского района Евгений Калмыков, задержка в передаче данных краевому Избиркому связана с тем, что в понедельник комиссии пришлось сделать перерыв. "У нас тут были неустановленные лица, которые задерживали процесс, мешали работе комиссии. Нам пришлось сделать перерыв, после мы собрались и сегодня возобновили работу", - рассказал собеседник.

Калмыков добавил, что члены комиссии не обращались с заявлением в правоохранительные органы, так как на участке уже наведен порядок. По его словам, комиссия в ближайшее время соберется на заседание для определения итогов голосования по Советскому району и во вторник намерена передать данные в Крайизбирком.

16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%.