Глава Хабаровского края предложил кандидату от ЛДПР работу в правительстве края

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, участвующий во втором туре выборов губернатора региона, предложил кандидату от ЛДПР депутату Госдумы Сергею Фургалу работу в правительстве края. Об этом он сообщил в своем видеообращении на канале "Россия 1" . Фургал согласился, но свою кандидатуру с выборов пока не снял.

"Чтобы в дальнейшем нам [с Фургалом] не тягаться и не перетягивать канат, я предлагаю Сергею перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы реализовывать те обещания, которые мы давали избирателям, работать на перспективу над развитием Хабаровского края, над экономикой Хабаровского края, над всеми вопросами, которые сегодня еще есть, и о которых мы говорили на предвыборных встречах с вами, дорогие избиратели", - сказал Шпорт.

Фургал в своем видеообращении, последовавшем сразу после обращения Шпорта, принял предложение. "Сегодня я услышал предложение Вячеслава Ивановича Шпорта, губернатора Хабаровского края. Я никогда не гнался и не гонюсь за большими звездочками на погонах . Для меня не является важным должность, для меня является важным возможность выполнять ту задачу и те обещания, которые я вам давал, поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно "закатать рукава" и сделать все для улучшения жизни жителей нашего края", - сказал Фургал.

При этом Фургал сообщил ТАСС, что свою кандидатуру с выборов он не снимает. "Я не снимал свою кандидатуру, я нахожусь в выборном процессе. Вы все в свое время увидите", - сказал он.

В Хабаровском крае 23 сентября пройдет повторное голосование на выборах губернатора Хабаровского края. Второй тур выборов потребовался, поскольку в единый день выборов 9 сентября никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Кандидат Фургал получил на выборах 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя края Шпорта, который заручился поддержкой 35,62% избирателей.