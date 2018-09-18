Штабы кандидатов в губернаторы Приморья пока не подавали жалобы на нарушения в ЦИК

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательные штабы кандидатов в губернаторы Приморского края пока не направляли жалобы на нарушения в ходе второго тура выборов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом ТАСС сообщили представители штабов.

"Жалобу в ЦИК мы вчера продолжали готовить, сегодня, вероятно, уже допишем и отправим", - сообщил ТАСС представитель штаба Андрея Ищенко (КПРФ). В штабе Андрея Тарасенко ("Единая Россия") также подтвердили, что продолжают готовить жалобы, в том числе в Центризбирком.

Ранее сообщалось, что в ходе второго тура голосования на выборах губернатора Приморья, который прошел в воскресенье, избирательная комиссия Приморского края приняла 14 сообщений о нарушениях. Позже оба штаба соперников заявляли об отправке новых жалоб и заявлений, в том числе в прокуратуру и следственные органы.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко набирает 49,55% голосов, Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко в понедельник сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.