Инаугурация губернатора Красноярского края пройдет 21 сентября

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края назначило во вторник на 21 сентября процедуру вступления в должность губернатора Александра Усса, победившего на выборах. Об этом передает корреспондент ТАСС с сессии заксобрания.

"Избранный губернатором Красноярского края Александр Викторович Усс вступает в должность 21 сентября в Большом концертном зале", - сказал на сессии первый вице-спикер заксобрания Алексей Клешко. Решение принято единогласно.

Как сообщалось ранее, явка на выборах составила 28,94%. За Усса проголосовали 60,19% избирателей. Кандидат от ЛДПР Егор Бондаренко набрал 23,34%, кандидат от "Справедливой России" Александр Лымпио - 12,32%.

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах РФ прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены порядка 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов прошли в 22 субъектах, также были назначены непрямые выборы глав четырех регионов - их избирали депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах проводились выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также проходили дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.