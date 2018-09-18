Бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин стал сенатором от региона

Итоги единого дня голосования - 2018

КПРФ получила половину мест в горсовете Краснокаменска в Забайкалье

Удостоверения депутатов городского поселения также получили пять членов партии "Единая Россия", три кандидата от ЛДПР, один самовыдвиженец и один представитель партии "Родина"

Читать полностью