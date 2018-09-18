Бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин стал сенатором от региона

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Виктор Томенко, вступивший ранее в должность губернатора Алтайского края, подписал указ о назначении экс-главы региона Александра Карлина сенатором. Документы о назначении размещены на сайте краевого правительства.
"Постановляю наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от правительства Алтайского края Карлина Александра Богдановича на срок полномочий губернатора Алтайского края", - говорится в указе.
Александр Карлин после окончания Свердловского юридического института и службы в армии 23 года проработал в органах прокуратуры, в 2000-2004 годах был заместителем, первым заместителем министра юстиции РФ. Затем возглавил управление президента РФ по вопросам государственной службы. В 2005 году после гибели в автокатастрофе прежнего главы Алтайского края Михаила Евдокимова был наделен полномочиями руководителя региона.
Александру Карлину 29 октября 2017 года исполнилось 66 лет. 30 мая 2018 года Карлин, руководивший регионом около 13 лет, написал заявление об отставке. Срок его полномочий истекал в 2019 году. На пост временно исполняющего главы Алтайского края был назначен 47-летний Виктор Томенко, ранее занимавший пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края, и официально получивший 17 сентября 2018 года пост губернатора Алтайского края.