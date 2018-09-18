Результаты второго тура выборов главы Приморья отменены в одном из районов Владивостока

Об этом сообщил ТАСС представитель ТИК.

"Да, на 13 участках действительно результаты отменяются", - сообщил собеседник агентства.

Результаты отменены, так как возникли подозрения в том, что их пытаются сфальсифицировать, пояснил он. Причиной этому, по его словам, послужила большая задержка в введении этих данных в систему ГАС "Выборы", которых там нет до сих пор.

"Около 4 часов утра понедельника все данные участковых избирательных комиссий были переданы для введения в систему. Но по 13 участкам данные долгое время не загружались в систему. Около 7 утра к нам прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться, но мы никуда не пошли", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, было направлено обращение к председателю краевой Избирательной комиссии Татьяне Гладких, состоялось заседание ТИК Советского района, и результаты были отменены.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 99,16% протоколов лидирует врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") с 49,55%, у председателя Приморской организации "Дети войны" Андрея Ищенко (КПРФ) - 48,06%. Краевой избирком в понедельник, 17 сентября, сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье будут подведены только после того, как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые поступят из региона.