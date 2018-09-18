КПРФ получила половину мест в горсовете Краснокаменска в Забайкалье

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Половина мест в совете города Краснокаменск Забайкальского края, где находится крупнейшее в России уранодобывающее предприятие, по итогам прошедших 9 сентября выборов досталась представителям КПРФ. В администрации города прошла церемония вручения депутатских мандатов, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Удостоверения депутатов городского поселения "Город Краснокаменск" получили десять представителей КПРФ, пять членов партии "Единая Россия", три кандидата от ЛДПР, один самовыдвиженец и один представитель партии "Родина", - сказали в пресс-службе. Всего в горсовете 20 депутатских мест.

Моногород Краснокаменск является вторым по величине городом Забайкалья с населением около 55 тыс. человек. На протяжении 50 лет Краснокаменск полностью зависит от разработки месторождений урана, там расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие - Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом").

9 сентября, в единый день голосования, жители Забайкальского края выбирали и новый созыв регионального парламента. На 50 мест в заксобрании Забайкалья претендовали представители восьми партий. В результате "Единая Россия" получила 21 мандат в парламенте вместо прежних 36. КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и 10 человек соответственно. "Справедливой России" достались три мандата. Впервые в региональный парламент прошли по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.

Кроме того, в единый день голосования в Забайкалье определяли глав восьми районов и двух городских округов, депутатов пяти райсоветов, руководителей 41 поселения и депутатов 12 поселений.