Ищенко намерен опротестовать победу Тарасенко на выборах главы Приморья

"Очень обидно, что центральная избирательная комиссия пошла на этот шаг. Сейчас мы уже подготовили и направили письма в следственный комитет, у нас есть установленные факты фальсификации в Находке на 4,8 тыс. голосов за Тарасенко, в Артеме 3 тыс. голосов, но самое максимальное в Уссурийске, там фальсифицировано более 22 тыс. голосов", - сказал Ищенко. Отвечая на вопрос, будет ли он опротестовывать результаты, кандидат от КПРФ ответил: "Да, конечно".

После обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", который набрал 49,55% или 253,2 тыс. голосов. Андрей Ищенко (КПРФ) - 48,06% или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье будут подведены только после того, как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.