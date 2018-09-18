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Итоги единого дня голосования - 2018
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Победителем на выборах губернатора Приморья стал Андрей Тарасенко

Он набрал 49,55% голосов избирателей
Андрей Тарасенко Кирилл Кухмарь
Андрей Тарасенко
© Кирилл Кухмарь

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Победителем на выборах губернатора Приморского края стал кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко, сообщила во вторник краевая избирательная комиссия.

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"Предварительные итоги выборов губернатора Приморского края после подсчета 100% голосов подведены в Приморье. Победителем на выборах стал Андрей Тарасенко, набравший 49,55% всех голосов. Второй кандидат Андрей Ищенко отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%", - говорится в сообщении избиркома.

Отмечается, что сейчас в избиркоме рассматриваются более 80 жалоб обоих кандидатов на нарушения избирательного законодательства во время второго тура голосования, который прошел 16 сентября.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 100% протоколов во втором Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", набрал 253,2 тыс. голосов, Ищенко (КПРФ) - 245,55 тыс. голосов.

Теги
РоссияПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичИтоги единого дня голосования - 2018
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