Победителем на выборах губернатора Приморья стал Андрей Тарасенко

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Победителем на выборах губернатора Приморского края стал кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко, сообщила во вторник краевая избирательная комиссия.

"Предварительные итоги выборов губернатора Приморского края после подсчета 100% голосов подведены в Приморье. Победителем на выборах стал Андрей Тарасенко, набравший 49,55% всех голосов. Второй кандидат Андрей Ищенко отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%", - говорится в сообщении избиркома.

Отмечается, что сейчас в избиркоме рассматриваются более 80 жалоб обоих кандидатов на нарушения избирательного законодательства во время второго тура голосования, который прошел 16 сентября.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 100% протоколов во втором Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", набрал 253,2 тыс. голосов, Ищенко (КПРФ) - 245,55 тыс. голосов.