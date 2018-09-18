Кремль проанализирует ситуацию со сбитым Ил-20

"По нашему сбитому самолету могу лишь сказать, что, безусловно, в Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией", - признался Песков в беседе с журналистами.

Он обратил внимание на то, что "полная оценка произошедшему дана в заявлении Министерства обороны". Сам пресс-секретарь российского лидера пока отказался давать какие-либо оценки и комментировать возможные последствия произошедшего для отношений РФ с Израилем. "Ситуация анализируется, первые данные были озвучены в заявлении Министерства обороны, весьма недвусмысленно была дана оценка действиям, которые были названы как провокационные", - сказал представитель Кремля. По его словам, "поэтому сейчас нет необходимости что-либо добавлять к тому четкому заявлению, которое было сделано нашим оборонным ведомством". "Все остальное позже", - пообещал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, планируется ли у президента телефонный разговор с руководством Израиля, Песков сказал, что ему "нечего добавить к тому, что уже сказал по графику главы государства".

При этом пресс-секретарь президента заявил, что инцидент с Ил-20 никак не повлияет на достигнутые в понедельник договоренности России и Турции по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.

"Нет, этот инцидент никак не повлияет, безусловно, - сказал представитель Кремля. - Это важная, прорывная договоренность, она судьбоносная с точки зрения будущего Сирии, она еще раз подтвердила способность и Москвы, и Анкары выходить на компромиссные и эффективные решения в интересах конечной цели сирийского урегулирования политико-дипломатическими средствами".

Говоря о реакции сирийской стороны на подписанный в понедельник, 17 сентября, в Сочи главами оборонных ведомств меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, Песков сообщил, что "с ними будет вестись работа". "Что касается иранской стороны, то оценка была дана в официальном заявлении МИД", - добавил он.

Россия и Турция договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Таков главный итог четырехчасовых переговоров, которые провели в понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Заявление Минобороны РФ

Как сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 17 сентября около 22:00 мск четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. "Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявил он.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные, - сказал Конашенков. - В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства". "Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - добавил он.

