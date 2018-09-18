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Итоги единого дня голосования - 2018

Путин встретится с избранными губернаторами

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча состоится во вторник во второй половине дня

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с избранными главами регионов РФ, а также с первым заместителем премьера Госсовета КНР Хань Чжэнем.

"Сегодня Путин примет в Кремле первого заместителя премьера Госсовета Китая Хань Чжэня, который находится в Российской Федерации", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, "во второй половине дня президент встретится с избранными главами субъектов Российской Федерации".

Песков добавил: "Надеемся также на то, что у президента состоится один или более телефонных разговоров в течение дня". Он отказался анонсировать, кто станет собеседниками Путина.

Российско-китайская межправкомиссия прошла 17 сентября в Москве, с российской стороны ее возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, с китайской - член постоянного комитета политбюро ЦК КПК, первый заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн.

 

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Путин, Владимир ВладимировичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссияКитайИтоги единого дня голосования - 2018
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