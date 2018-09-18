Патрушев предупредил о большом ущербе, который терроризм способен нанести экономике НАО

НАРЬЯН-МАР, 18 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о большом ущербе, который мог бы повлечь теракт в Ненецком автономном округе (НАО). Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече с врио главы НАО Александром Цыбульским и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым.

"Нельзя допустить террористических актов, так как у вас очень развит нефтедобывающий и газодобывающий комплекс, и если такие явления происходят, будет очень серьезный ущерб", - подчеркнул Патрушев.

Говоря о причинах, по которым столицу НАО выбрали в качестве места проведения совещания о мерах по обеспечению национальной безопасности, он напомнил о роли округа в вопросах развития Арктики. По словам Патрушева, также необходимо обсудить подготовку региона к осенне-зимнему периоду.

Цыбульский в свою очередь отметил, что арктической зоне уделяется повышенное внимание федеральных властей и в регионе в связи с этим ощущают свою особую ответственность. "Что касается антитеррористического обеспечения, здесь в целом обстановку можно считать благоприятной: наши объекты в основном проходят все необходимые процедуры аттестации и в целом находятся в высокой степени готовности к возможным воздействиям", - указал он. По словам врио губернатора, при этом остаются вопросы, связанные с обеспечением видеонаблюдения на отдаленных объектах в тундре, в том числе мостах, рядом с которыми нет даже электросетей.