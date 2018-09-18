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Кандидат от КПРФ на выборах главы Приморского края направил заявление в СК

Официальные итоги выборов подведут 22 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморского края Андрей Ищенко, который после обработки 100% протоколов во втором туре уступил победу врио главы региона Андрею Тарасенко, направил заявление о нарушениях в ходе подсчета голосов в СК РФ. Об этом он сообщил во вторник на встрече со своими сторонниками и избирателями у здания краевой администрации.

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"Сегодня в 16:00 (09:00 мск) я лично отправил заявление в Следственный комитет [главе ведомства] генералу [Александру] Бастрыкину и также отправил весь пакет документов [председателю ЦК КПРФ] Геннадию Андреевичу Зюганову", - сказал Ищенко.

В Приморском крае 16 сентября состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 100% протоколов лидирует Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Краевой избирком 17 сентября сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что итоги выборов будут подведены только после того, как ЦИК разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПриморский край
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