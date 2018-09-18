Патрушев: террористы пытаются создавать в РФ "спящие" ячейки с опытными боевиками

НАРЬЯН-МАР, 18 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о попытках международных террористических организаций сформировать в России "спящие" ячейки с привлечением опытных боевиков. О таких угрозах он предупредил на совещании, которое проходит в Нарьян-Маре.

"Учитывая сохраняющиеся террористические угрозы, обусловленные деструктивными устремлениями международных террористических организаций, формированием "спящих" законспирированных ячеек, в том числе с привлечением лиц, имеющих опыт боевых действий, вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов и территорий остаются под пристальным вниманием спецслужб, правоохранительных органов и антитеррористических комиссий", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Патрушев напомнил о высокой оценке, которую президент России Владимир Путин дал успешной работе по антитеррористической защите объектов, построенных к чемпионату мира по футболу. "Приобретенный положительный опыт этой многоплановой работы необходимо использовать", - добавил секретарь Совбеза. Он потребовал постоянно анализировать эффективность принимаемых в этой сфере мер. "Это важно в связи с тем, что имеются факты, свидетельствующие о пока еще недостаточно ответственном подходе отдельных руководителей организаций и учреждений к выполнению установленных требований по безопасности", - пояснил Патрушев.

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе выявлено почти 14 тыс. нарушений антитеррористической защищенности объектов, территорий и мест массового пребывания людей, за что были привлечены к ответственности более 2,5 тыс. должностных лиц. "В целом по округу без необходимой оценки уязвимости остается 40% объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 20% соответствующих объектов не имеют планов обеспечения транспортной безопасности", - констатировал секретарь Совбеза РФ. По его словам, нарушения требований к антитеррористической защищенности отмечены на объектах "Газпром энергохолдинга", "Янтарьэнерго", "Ленэнерго", "Интер РАО" и "ФСК ЕЭС". "Кроме того, отмечаются случаи проведения спортивных соревнований на объектах, не соответствующих требованиям по их техническому оснащению для обеспечения безопасности", - добавил Патрушев.

Он потребовал от глав регионов вновь проанализировать ситуацию, обратив особое внимание на объекты жизнеобеспечения, больницы, школы, детсады и гостиницы.