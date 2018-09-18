Путин и премьер Венгрии Орбан обсудят на встрече ситуацию в Сирии и на Украине

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник планирует обсудить ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом говорится в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля ко встрече.

"В ходе переговоров будет рассмотрен ряд актуальных региональных и международных вопросов, включая ситуацию на Украине и в Сирии", - говорится в документах.

В понедельник Россия и Турция достигли договоренности о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны для разведения правительственных сил САР и вооруженной оппозиции.

Ранее пресс-служба главы российского государства сообщала, что Путин и Орбан рассмотрят "ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы".

Кроме того, как сообщал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, руководители двух стран обсудят вопросы, касающиеся энергетики и поставок газа. Он напомнил, что долгосрочный договор между Россией и Венгрией о поставке газа истекает в конце 2020 года. По его словам, Венгрия заинтересована в том, чтобы в самое ближайшее время договориться с "Газпромом" об условиях договора на следующие годы.

В 2017 году Россия и Венгрия продлили контракт на поставку газа - до начала 2021 года, и начали обсуждение его дальнейшего продления. Долгосрочные контракты на поставку российского газа в Венгрию действовали в 1996-2015 годы. Затем были продлены до конца 2019 года.