"Единая Россия" выдвинет на пост председателя парламента Хакасии действующего спикера

ТАСС, 18 сентября. Партия "Единая Россия" выдвинет на пост председателя Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева, занимающего этот пост с 1992 года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в региональном отделении партии.

"Сегодня региональная конференция партии рассмотрела две кандидатуры - Владимира Николаевича Штыгашева и детского врача Геннадия Степановича Канзычакова. Кандидатуру Штыгашева поддержали 149 делегатов, Канзычакова - 34 делегата", - сказал собеседник агентства.

В КПРФ отказались от комментариев по поводу того, будут ли они выдвигать своего кандидата, заявив, что вся информация появится в день сессии.

В ЛДПР отметили, что в партии идут консультации. "У нас молодая по составу фракция, и не исключено, что мы рассмотрим и поддержим кандидата на эту должность от другой партии", - сказали ТАСС в региональном отделении партии.

Новый состав Верховного совета был избран 9 сентября. В парламент вошли: 17 представителей "Единой России", 16 депутатов от КПРФ, девять - от ЛДПР. "Коммунисты России" и "Справедливая Россия" получили по два мандата. Также по одномандатным округам в Верховный совет вошли по одному представителю Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Патриотов России", еще два человека были избраны в парламент как самовыдвиженцы.

Первая сессия Верховного совета пройдет 19 сентября.