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Путин уверен, что Собянин продолжит проявлять лучшие качества на службе столице и России

Российский лидер пожелал мэру и его команде успехов в работе
Избранный мэр Москвы Сергей Собянин, президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье" Михаил Метцель/ТАСС
Избранный мэр Москвы Сергей Собянин, президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье"
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина, высказал уверенность, что вновь избранный градоначальник продолжит проявлять свои лучшие качества на этой службе.

"Уважаемый Сергей Семенович, мы с вами работаем вместе давно, многие годы. На всех участках вы проявляли свои лучшие качества: надежность, настойчивость, открытость ко всему новому, - сказал Путин. - Уверен, что и дальше вы будете работать также эффективно во благо нашей столицы и всей России, ради людей".

Президент пожелал столичному мэру и его команде успехов в работе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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