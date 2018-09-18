Путин уверен, что Собянин продолжит проявлять лучшие качества на службе столице и России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина, высказал уверенность, что вновь избранный градоначальник продолжит проявлять свои лучшие качества на этой службе.

"Уважаемый Сергей Семенович, мы с вами работаем вместе давно, многие годы. На всех участках вы проявляли свои лучшие качества: надежность, настойчивость, открытость ко всему новому, - сказал Путин. - Уверен, что и дальше вы будете работать также эффективно во благо нашей столицы и всей России, ради людей".

Президент пожелал столичному мэру и его команде успехов в работе.