Новый конкурс на должность мэра Ижевска состоится 15 октября

ИЖЕВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Ижевска на очередной сессии назначили новый конкурс на должность мэра на 15 октября 2018 года. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник управления правовой экспертизы городской думы Ижевска Дмитрий Чулкин.

"Сегодня на сессии мы объявили конкурс. Определили дату проведения конкурса - 15 октября текущего года", - сказал он.

По словам Чулкина, конкурсная комиссия будет принимать документы от претендентов с 24 сентября по 3 октября, кроме того, не позднее 8 октября кандидаты должны представить программу действий в качестве главы города либо программу концепции развития Ижевска.

Ранее сообщалось, что в августе депутаты гордумы Ижевска на внеочередном заседании сессии не смогли выбрать нового мэра из двух кандидатов - советника главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска Константина Сунцова и директора Гуманитарного лицея Ижевска Михаила Черемных. По результатам тайного голосования ни один из финалистов первого конкурса не смог набрать не менее 22 голосов - необходимого большинства голосов от установленного числа депутатов Гордумы, которая состоит из 42 человек.

Глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая написал заявление об отставке по собственному желанию, исполняющим обязанности главы Ижевска стал первый замглавы администрации города Сергей Задорожный.